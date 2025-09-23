A- A+

MORRO DA CONCEIÇÃO Imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro será entregue restaurada nesta quarta-feira (24) Benção, missa e show pirotécnico marcam reinauguração da imagem

Restaurada, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, será entregue ao povo nesta quarta-feira (24).

A cerimônia de reinauguração da imagem da padroeira afetiva da capital pernambucana começa às 19h, com a acolhida de devotos e convidados, sob os pés da santa, com orações e ladainhas.

Em seguida, o reitor do santuário, padre Emerson Borges, e responsáveis pelo restauro soltarão a fita que prende a coberta sobre a imagem, quando será revelada a nova pintura.

O momento será embalado pela canção Ave Maria Sertaneja, na voz da cantora Cristina Amaral, acompanhada pelo sanfoneiro Dudu do Acordeon. Ainda haverá fogos de artifícios de luzes de projeção.

Logo depois, o bispo auxiliar de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, preside a missa. Toda a programação será no entorno da imagem, um dos símbolos da fé do povo recifense.

Com investimento de R$ 117.648,46, o serviço de restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro começou em 17 de julho.

Essa é a terceira reforma da imagem da padroeira afetiva do Recife, trazida da França no início do século XX.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro foi entregue reformado à população em maio deste ano após cerca de oito meses de obras. Em agosto do ano passado, o desabamento do teto causou a morte de duas pessoas.

Vista aérea do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A imagem de Nossa Senhora da Conceição

Trazida de Lourdes, na França, no ano de 1904, a imagem de Nossa Senhora da Conceição está colocada no ponto mais alto do Recife, à época conhecido como Alto do Oiteiros ou Alto Bela Vista.

O pedido para a construção da imagem foi feito pelo então bispo da Diocese de Olinda, dom Luís Raymundo da Silva Britto, por ocasião da comemoração dos 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, verdade da fé católica que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção (ou conceição).

Esse dogma, um dos quatro atribuídos a Maria, foi proclamado pelo papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854.

A imagem do Morro da Conceição passará por sua terceira reforma, tendo sido a primeira em 2001 e a segunda em 2014.

Com 3,5 metros de altura e peso de 1.840 quilos, a imagem da Imaculada Conceição representa a figura de Maria Mãe de Jesus toda vestida de branco e envolta em um manto azul e simboliza a passagem bíblica citada no versículo 15 do terceiro capítulo do livro do Gênesis:

"Porei inimizade entre ti [a serpente, figura do diabo] e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça".

A imagem mostra Maria de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés.

A face é voltada para a igreja matriz numa posição privilegiada que pode ser vista de várias partes do Recife.

Veja também