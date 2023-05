A- A+

Estados Unidos Imagem falsa de explosão no Pentágono viraliza Incidente alimenta as especulações sobre os problemas que a inteligência artificial (IA) pode causar

Uma imagem falsa de uma explosão no Pentágono viralizou por um momento e causou, nesta segunda-feira (22), uma queda de dez minutos nos mercados. O incidente alimenta as especulações sobre os problemas que a inteligência artificial (IA) generativa poderia causar na sociedade.

A imagem, que muitos suspeitaram ter sido gerada por IA, foi compartilhada por várias contas, forçando o Pentágono a comentar, negando qualquer explosão.

“Podemos confirmar que este foi um relato falso e o Pentágono não foi atacado hoje”, disse um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

O corpo de bombeiros do condado de Arlington, no estado da Virginia, também reagiu. Em uma publicação nas redes sociais, afirma não ter havido nenhum explosão ou incidente no Pentágono ou redondezas.

Outros casos de imagens forjadas também fizeram barulho na internet recentemente, incluindo as “fotos” do ex-presidente americano Donald Trump sendo preso e do papa Francisco com uma jaqueta puffer.

O tweet mais antigo encontrado pela AFP com a imagem do Pentágono foi postado por uma conta que promove a teoria da conspiração QAnon e que já havia compartilhado desinformação anteriormente. A fonte original da imagem, porém, é desconhecida.

As tecnologias de IA generativa hoje em ascensão tornam mais fácil que leigos criem imagens convincentes em alguns instantes, sem a necessidade de conhecimentos de programas como o Photoshop.

Com a viralização da imagem do Pentágono, os mercados caíram por alguns minutos. O índice S&P 500 - das 500 maiores empresas - desceu 0,29 % em comparação com o fechamento de sexta-feira, mas se recuperou.

"Houve uma queda provavelmente relacionada a essa notícia falsa, conforme as máquinas (de negociações) captaram isso, mas eu diria que a extensão do declínio não condiz com a aparente gravidade da notícia falsa", disse a analista Pat O'Hare, do Briefing.com.

