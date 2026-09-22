Imagens aéreas mostram destroços de helicóptero com cantor Rick e mais quatro ocupantes
Aeronave desapareceu na tarde da segunda-feira (21) e foi localizada no início da tarde desta terça-feira (22) em uma área de mata
Imagens aéreas registradas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina mostram os destroços do helicóptero onde estavam o cantor Rick e outras quatro pessoas. Segundo a corporação, não há sobreviventes.
A aeronave desapareceu na tarde da segunda-feira (21) e foi localizada no início da tarde desta terça-feira (22) em uma área de mata. Equipes vão realizar o trabalho de resgate dos corpos.
Além do artista, o helicóptero também era ocupado pelo empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, de nomes não divulgados.
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Segundo a corporação, a aeronave decolou de Porto Belo, no Litoral Norte, mas não chegou ao local previsto, em São Joaquim, na Serra. A região tinha previsão de fortes tempestades.
A operação de buscas contou com uma aeronave, drones de identificação térmica, aproximadamente 40 bombeiros, cães farejadores e 10 viaturas.