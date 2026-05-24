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INCÊNDIO

Imagens aéreas mostram estragos provocados por incêndio no bairro de São José, no Recife

Na manhã deste domingo (24), novos focos foram detectados e uma viatura precisou retornar ao local

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Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturaisConstruções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Imagens aéreas mostram a extensão dos estragos provocados pelo incêndio que atingiu edificações no bairro de São José, na área central da capital pernambucana.

As construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Na manhã deste domingo (24), novos focos foram detectados e uma viatura precisou retornar ao local. As chamas foram controladas e não há registro de vítimas.

  • Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Construções afetadas apresentaram danos severos e comprometimento significativo de elementos estruturais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O incêndio teve início na madrugada de sábado (23) e atingiu oito imóveis comerciais na Rua Santa Rita. Até as 19h45 daquele dia, aproximadamente 270 mil litros de água haviam sido utilizados — 70 mil no combate direto às chamas e cerca de 200 mil litros na fase de rescaldo.

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Para ampliar a capacidade de resposta, foram acionados a Auto Plataforma e carros-pipa da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Segundo o CBMPE, as equipes atuaram de forma intensiva ao longo de aproximadamente 20 horas ininterruptas de trabalho. Durante as operações, a corporação também utilizou drones para monitoramento da área e análise das estruturas atingidas.

“As edificações atingidas sofreram danos severos, com comprometimento significativo de elementos estruturais”, destacou a corporação.

No sábado, a Defesa Civil do Recife informou não ter identificado, em avaliação preliminar, sinais aparentes de colapso estrutural nos pontos comerciais afetados. O órgão sinalizou que uma nova vistoria seria realizada para aprofundar o diagnóstico e definir as providências necessárias.

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