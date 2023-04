Imagens de câmera de ônibus serão usadas em investigações de agressão a motorista no Recife

A- A+

As imagens de câmera de monitoramento do ônibus conduzido pelo motorista que foi agredido enquanto trabalhava, na tarde de quarta-feira (5), no Recife, serão usadas nas investigações do caso.

A informação foi confirmada à reportagem pelo Sindicato dos Rodoviários, que adiantou que as imagens das câmeras são de propriedade da Transcol, empresa que integra o Consórcio Recife.

O profissional foi agredido com chutes na cabeça por um homem que se recusou a pagar a tarifa do ônibus, que custa R$ 5,60, e pulou a catraca.



Com o impacto da pancada, o motorista desmaiou e, ao perder o controle do veículo, bateu em uma barreira de acostamento na BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

O agressor fugiu do local e não foi preso.

