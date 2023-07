Imagens de iluminação noturna por satélite mostram que China expandiu prisões de segurança máxima

A- A+

A China parece ter expandido o uso de prisões de segurança máxima como ferramenta de repressão na região autônoma do Tibete. É o que afirma um novo estudo elaborado a partir da medição de iluminação noturna por satélite, pelo instituto de pesquisa Rand Europe, braço europeu de um dos principais centros de estudo dos EUA que oferece pesquisa e análise às Forças Armadas do país.

As descobertas acrescentaram novas e raras pistas sobre as políticas de controle de "manutenção da estabilidade" do governo chinês na altamente securitizada Região Autônoma do Tibete (TAR), que foi descrita como um "buraco negro de informações", afirma o relatório.

"Usando a análise de imagens aéreas de satélite e dados de iluminação noturna, este estudo procurou acrescentar mais uma peça ao quebra-cabeça, na esperança de ajudar e incentivar outros trabalhadores a completar o quadro", diz o documento.

Ainda segundo a Rand Europe, os dados de iluminação noturna representam uma medida de equilíbrio do consumo de eletricidade à noite em locais específicos ao longo do tempo. Aferidos diariamente por meio de sensores baseados em satélite, são agregados em tendências mensais e podem ajudar a esclarecer possíveis mudanças na construção, crescimento ou declínio no uso de prisões específicas na região, que podem não ser visíveis usando apenas imagens aéreas de satélite.

Ao todo, foram detectadas ao menos 79 instalações de detenção em todo o Tibete, a maioria delas avaliada como centros de detenção pequenos e de baixa segurança que provavelmente oferecem funções de detenção de baixo nível e prisão de curto prazo.

Quase todas essas instalações foram construídas antes de 2011, quando o ex-secretário do Partido do Tibete, Chen Quanguo (também conhecido como o arquiteto da repressão no Tibete e em Xinjiang), chegou ao poder, afirma o estudo. No entanto, observou-se também padrões recentes de crescimento da iluminação noturna concentrados em instalações de segurança mais alta desde 2019.

De acordo com a Rand Europe, essa tendência pode sugerir uma mudança em direção a detenções e prisões mais longas e é semelhante a observações recentes também em Xinjiang, onde estima-se que até 1 milhão de pessoas tenham sido enviadas para instalações de reeducação e centros de detenção de alta segurança e onde uma alta porcentagem dessas instalações mostrou um crescimento ativo na iluminação noturna em 2019 e 2020.

O Tibete está sob controle da China desde que foi anexado há mais de 70 anos, no que os tibetanos descrevem como uma invasão e Pequim afirma ter sido uma libertação pacífica do regime teocrático. Localizada no coração da Cordilheira do Himalaia e margeada pelo Monte Everest, a região faz fronteira com Xinjiang e Mongólia, que também estão sujeitas a repressões de longa data devido a práticas religiosas e culturais de minorias étnicas.

