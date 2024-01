A- A+

Conflito Imagens de navios russos com cargas norte-coreanas reforçam acusação de tráfego de mísseis; entenda Relatório do Reino Unido foi enviado a especialistas da ONU; na última semana, governo dos EUA já havia acusado Pyongyang de enviar armamentos para Moscou

Desde que o presidente russo Vladimir Putin se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-un, em setembro, a Coreia do Norte foi acusada de fornecer mísseis balísticos e milhares de projéteis de artilharia ao governo da Rússia, em guerra na Ucrânia. Agora, imagens de satélite enviadas pelo Reino Unido a especialistas da ONU mostram carregamentos de Pyongyang para Moscou.

Os registros, publicados pelo Guardian nesta segunda-feira, fazem parte de uma tentativa de iniciar uma investigação oficial sobre essas transações. A iniciativa ocorre no momento em que a relação bilateral entre os dois países parece estar se expandindo: nesta semana, Putin se encontrou com a ministra das Relações Exteriores norte-coreana, Choe Son-hui, durante uma rara visita de cinco dias da funcionária.

Nesse período, segundo um porta-voz do Kremlin, os dois discutiram o “desenvolvimento adicional das relações em todas as áreas, incluindo as sensíveis”. Conforme o Guardian, um relatório não publicado da inteligência de defesa do Reino Unido mostra imagens tiradas entre setembro e dezembro de três navios russos. Eles estariam carregando contêineres da Coreia do Norte para portos russos no Extremo Oriente.

Embora a agência tenha afirmado não poder identificar o que estava sendo transportado, as imagens foram registradas no mesmo período em que os EUA anunciaram que mísseis balísticos norte-coreanos foram usados por Moscou em Kiev.

— O uso de armas norte-coreanas pela Rússia na Ucrânia viola múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU — disse um diplomata das Nações Unidas ao Guardian. — Isso compromete os esforços internacionais para evitar a disseminação de armas nucleares e expõe o quão desesperada a Rússia se tornou em sua invasão fracassada. Esta e outras evidências apresentadas deveriam desencadear uma investigação.

Junto de evidências dos EUA e de outros países, o relatório foi fornecido ao painel de especialistas da ONU sobre a proliferação de armamentos norte-coreanos. Ainda de acordo com o jornal britânico, os navios citados no relatório foram sancionados pelo governo americano em 2022. A justificativa apresentada foi a de que eles possuíam vínculo com a empresa de transporte do ministério da Defesa russo.

A companhia Oboronlogistika OOO estaria “envolvida na apreensão e ocupação ilegais na Crimeia pela Rússia desde 2014, bem como empresas de transporte marítimo privadas russas que transportam armas e outros equipamentos militares para o governo russo”. Dois dos navios também foram identificados em um relatório recente do Royal United Services Institute que mostrou um aumento nos transbordos entre os dois países.

