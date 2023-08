A- A+

incêndio Imagens de satélite mostram antes e depois do incêndio florestal no Havaí A região mais atingida é a ilha de Mauí. As chamas devastaram a cidade turística de Lahaina e mataram ao menos 36 pessoas

Incêndios florestais, que atingiram uma ilha do Havaí nesta quarta-feira (10), causaram a morte de pelo menos 36 pessoas. As chamas forçaram a retirada de centenas de moradores e turistas e provocaram quedas de energia em várias regiões. Segundo o governo local, a situação é crítica, e algumas pessoas tiveram que pular no mar para fugir das chamas que se alastram devido aos fortes ventos.

Os incêndios ocorrem em um momento em que os EUA sofrem os impactos de fenômenos climáticos extremos em série. Uma grande operação de busca e resgate está em andamento, com algumas pessoas ainda desaparecidas.

Antes (E) e depois (D) da cidade atingida pelo incêndio (Foto: AFP)

A região mais atingida é a ilha de Mauí. As chamas devastaram a cidade turística de Lahaina e mataram ao menos 36 pessoas, segundo o condado de Mauí.

"As pessoas estão pulando na água para evitar o fogo", disse o major-general do Exército americano, Kenneth Hara, à rede Hawaii News Now. O governo local decretou estado de emergência e disse que 12 pessoas foram salvas após se jogarem no mar. Já a Guarda Costeira, que participa das operações de resgate, prometeu enviar reforços e mais embarcações para Mauí.

O Serviço Meteorológico Nacional afirmou que o fenômeno foi “parcialmente responsável” por rajadas de vento de mais de 97 quilômetros por hora, o que prejudicou a atuação de helicópteros dos bombeiros.

Meteorologistas esperam que os ventos no Havaí diminuam ainda nesta quarta, à medida que um sistema de alta pressão ao norte enfraquece o furacão Dora, que se move para o oeste, afastando-se das ilhas.

