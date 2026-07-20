A- A+

inteligência artificial Imagens editadas por IA ameaçam pesquisas sobre aves e preocupam cientistas; entenda Fotos alteradas geram registros falsos de espécies e colocam em risco bancos de dados usados para monitorar biodiversidade

O avanço das ferramentas de inteligência artificial na edição de imagens começou a preocupar pesquisadores que estudam a biodiversidade. Cientistas alertam que fotografias manipuladas de aves estão sendo publicadas em plataformas de ciência cidadã e podem gerar registros falsos de espécies, comprometendo bancos de dados amplamente utilizados em pesquisas sobre distribuição geográfica, migração e impactos das mudanças climáticas.

O alerta foi feito em um comentário publicado na revista Nature, no qual pesquisadores afirmam que centenas de imagens alteradas por IA já foram identificadas em plataformas como o iNaturalist e a Macaulay Library. Segundo os autores, a dimensão real do problema ainda é desconhecida, já que muitas manipulações podem passar despercebidas.

O uso de inteligência artificial generativa tornou o processo de edição mais simples e acessível. Além da criação de imagens inteiramente falsas, usuários passaram a recorrer às ferramentas para remover galhos, folhas ou outros elementos que encobrem parte da ave fotografada. Nesse processo, porém, os algoritmos podem modificar características da espécie retratada ou até incorporar detalhes de outros animais, criando registros biologicamente incorretos.

Para o ecologista Alexander Lees, da Universidade Metropolitana de Manchester e um dos autores do estudo, o problema representa uma ameaça crescente para a confiabilidade das plataformas colaborativas.

— Minha experiência ao navegar por grupos de fotografia de vida selvagem é que um grande volume de imagens já é gerado por inteligência artificial. Isso dificulta utilizá-las para entender onde as espécies vivem e como se distribuem ao longo do tempo — afirmou ao jronal inglês The Guardian.

Lees cita um caso ocorrido no Brasil como exemplo dos riscos. Um fotógrafo registrou um oriol-de-ombros-vermelhos, espécie comum em parte do continente americano, e utilizou uma ferramenta de IA para melhorar a qualidade da imagem. O sistema acabou inserindo características de um melro-de-asa-vermelha, ave típica da América do Norte, criando um registro falso de uma espécie jamais observada naquela região.

Segundo o pesquisador, fraudes deliberadas ainda são relativamente incomuns e costumam ser facilmente identificadas, mas as alterações aparentemente inocentes representam um desafio maior justamente por serem mais difíceis de detectar.

As plataformas afetadas desempenham papel importante para a ciência. O iNaturalist, por exemplo, reúne mais de 610 milhões de imagens enviadas por usuários do mundo inteiro e é utilizado por pesquisadores para acompanhar mudanças na distribuição das espécies, registrar novos comportamentos e monitorar os efeitos das mudanças climáticas sobre a fauna e a flora.

Até o momento, cerca de 1.400 imagens foram sinalizadas na plataforma por possível uso de inteligência artificial — uma parcela pequena diante do total, mas considerada suficiente para acender o alerta sobre a necessidade de ampliar os mecanismos de verificação.

Diretor de suporte à comunidade do iNaturalist e coautor do estudo, Tony Iwane destaca que a força da ciência cidadã está justamente na enorme quantidade de informações produzidas por observadores amadores.

— Pessoas comuns registram dados que dificilmente um cientista conseguiria coletar sozinho nessa escala. Essas informações ajudam a entender se plantas estão florescendo mais cedo, se aves estão alterando suas rotas migratórias ou se determinadas espécies estão expandindo sua área de ocorrência. Mas, para que isso funcione, os registros precisam ser confiáveis — afirmou.

Veja também