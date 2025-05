A- A+

PRÉDIO DESABA EM PIEDADE Imagens mostram como era prédio interditado há dois dias que desabou em Jaboatão dos Guararapes Imagens do Google Street View mostram como era o prédio antes do desabamento de parte da sua estrutura

O Edifício Kátia Melo, que desabou no final da manhã desta terça-feira (6), fica localizado no número 235 da rua Joaquim Marquês de Jesus, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Imagens do Google Street View mostram como era o prédio antes do desabamento de parte da sua estrutura.

As imagens mais recentes disponíveis na plataforma são de abril de 2023. A edificação do tipo caixão tinha o térreo e outros três andares. Não houve vítimas.

Antes e depois: edifício tinha 16 apartamentos | Fotos: Google Street View/Reprodução; Redes sociais/Reprodução

O prédio foi interditado na noite do último domingo (4), pela Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, após apresentar fissuras e movimentação de estrutura. O edifício foi esvaziado, e moradores tiveram que retirar pertences às pressas.

Construído há 45 anos, o Edifício Kátia Melo tinha 16 apartamentos.

