Colisão Imagens mostram momento da colisão, explosão, e incêndio em acidente entre cargueiro e petroleiro Imagens registradas por um tripulante envolvido no acidente, e por outro navio ancorado nos arredores mostram momento do desastre

O capitão do navio de carga preso após a colisão, no dia anterior, com um petroleiro no Mar do Norte é um cidadão russo, disse o proprietário do navio nesta quarta-feira.

Imagens, registradas por um navio que estava nos arredores no momento da colisão, mostram uma grande explosão quando o Solong, de bandeira portuguesa, colide com o Stena Immaculate, ancorado.

Colisão foi registrada por navio ancorado nos arredores do acidente. | Foto: Reprodução/Orca AI

A colisão causou um incêndio tanto no cargueiro português, quanto no petroleiro americano, de propriedade de uma empresa sueca. O acidente gerou temores de um desastre ecológico na área.

No incidente, 36 tripulantes de ambas as embarcações foram resgatados com segurança.

Nas redes sociais, um dos tripulantes envolvidos no acidente registrou o incêndio que de espalhou nas embarcações após a colisão.

No clipe, é possível ouvir a voz do homem que está por trás da câmera implorando: "Senhor, Senhor, ajude-nos, Senhor, ajude-nos."

Alarmes e sirenes podem ser ouvidos no fundo do clipe, que dura cerca de dez segundos e teria sido gravado poucos minutos após o acidente.

Não se sabe se o tripulante responsável pela gravação estava entre os sobreviventes.

Tripulante grava incêndio em navio após colisão no Mar do Norte. | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Capitão russo

"Confirmamos que o capitão é cidadão russo.

O restante da tripulação é composto por cidadãos russos e filipinos", disse a empresa alemã, Ernst Russ, em um comunicado.

O homem de 59 anos continua preso sob suspeita de homicídio culposo por negligência grave, depois que as autoridades britânicas confirmaram a morte de um membro da tripulação do cargueiro, desaparecido no incidente.

— Nosso entendimento é que, infelizmente, o marinheiro faleceu — disse o Secretário de Estado para Navegação, Mike Kane, no Parlamento, na terça-feira, referindo-se ao tripulante desaparecido do "Solong".

Kane acrescentou que "nenhum sinal de poluição foi observado neste momento", mas ponderou que "o alerta permanece em vigor" após a colisão, já que um tanque de querosene se rompeu no petroleiro.

O governo britânico defende a teoria de que o caso foi um acidente.

— Pelo que entendi, não há razão para acreditar, neste momento, que este seja um ato criminoso — disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

