recife Imagens mostram momento do grave acidente envolvendo o MC Biel Xcamoso; veja vídeo O jovem havia saído de um show no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na madrugada desta segunda-feira (10)

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente que vitimou o cantor de brega funk Gabriel Farias de Oliveira, mais conhecido como MC Biel Xcamoso.

O jovem, de 24 anos, havia saído de um show no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na madrugada desta segunda-feira (10), e seguia sozinho no veículo pela avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



O acidente aconteceu por volta das 4h04. Nas imagens é possível verificar o carro em alta velocidade momentos antes de colidir com a fachada do condomínio Maria Leopoldina, nas proximidades do castelinho de Boa Viagem.

Com o impacto da batida, o veículo ficou destruído e o MC Biel Xcamoso morreu ainda no local. A Guarda Municipal do Recife esteve na área do acidente e acionou os demais órgãos de socorro.



O corpo do cantor foi retirado do local e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

