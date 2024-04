Imagens que mostram criança fumando vape viralizam na web; veja o caso

A- A+

Imagens em que uma criança fuma vape chamou atenção nas redes sociais. O caso foi relatado à polícia local da cidade de Ayrshire, na Escócia. Desde então, duas mulheres de 19 anos estão sob investigação.

Nos comentários da publicação, feita na intenção de alertar contra esse tipo de atitude, internautas demonstraram repulsa à cena registrada.

“Uma criança pode morrer devido a quantidades muito pequenas de nicotina. Os efeitos do envenenamento por nicotina podem surgir muito rapidamente", afirma a legenda do post.

"Isso é tão, tão nojento. Pobre criança. Quem faz uma coisa dessas?! O bebê merece estar seguro", escreveu um dos internautas.

Riscos associados ao cigarro eletrônico

De acordo com um estudo feito pelo Center for Tobacco Research do The Ohio State University Comprehensive Cancer Center e pela Southern California Keck School of Medicine, ambos nos Estados Unidos, apenas 30 dias de consumo dos chamados vapes podem gerar problemas respiratórios severos, mesmo em pessoas com boas condições de saúde e pouca idade.

Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) afirma que os cigarros eletrônicos, popularmente conhecidos como vapes, aumentam em 1,79 vez a probabilidade de infarto. Ainda, foi mostrado pelos pesquisadores que os vários componentes químicos, como nicotina, propilenoglicol, partículas, metais pesados e aromatizantes que estão presentes nos cigarros eletrônicos induzem aterosclerose, doença inflamatória crônica de origem multifatorial.

No Brasil, a venda, a importação e a publicidade dos cigarros eletrônicos é proibida. Em 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revisou a questão e decidiu pela manutenção dessa proibição destes dispositivos. Os argumentos científicos que balizaram a decisão incluíram o fato de estudos mostrarem que o uso de cigarros eletrônicos não é útil para tratar o tabagismo ou parar de fumar, além de causar dependência e riscos à saúde, devido à presença da nicotina, uma substância psicoativa.

Veja também

INVESTIGAÇÃO PF cumpre mandado de busca e apreensão relacionado à pornografia infantil na RMR