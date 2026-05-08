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SAÚDE IMC alto está associado a um declínio cognitivo mais rápido, diz novo estudo Trabalho foi publicado na revista científica Journal of Neurology

Pesquisadores descobriram que ter um índice de massa corporal (IMC) elevado por muitos anos pode impactar diretamente o funcionamento do cérebro. Segundo o novo estudo, o peso "extra" está associado a um declínio mais rápido nas habilidades cognitivas, na memória e na capacidade de planejar e raciocinar.

Para o trabalho, publicado na revista científica Journal of Neurology, foram utilizados dados de 8.200 participantes recolhidos ao longo de 24 anos. Nesse cenário, a equipe de cientistas utilizou como base o “IMC médio cumulativo”, um valor médio do índice de massa corporal de cada pessoa ao longo de todo o período de acompanhamento.

Os participantes apresentavam 50 anos ou mais no início do estudo, com uma média de 59 anos. Além disso, nenhum deles havia recebido diagnóstico de demência no início da pesquisa.

A memória passou por avaliação a partir de exercícios de recordação de palavras, e o pensamento de ordem superior foi testado por meio de tarefas como contagem regressiva e sequências de subtração.





Como resultado, o IMC médio cumulativo elevado mostrou uma associação consistente a um declínio mais acelerado na cognição geral, na memória e no pensamento de ordem superior. Após oito anos do início da análise, os pesquisadores notaram que houve um maior declínio em todas as três áreas.

Além disso, os adultos mais velhos foram os maiores afetados. A faixa etária de 65 anos ou mais teve uma taxa de declínio cognitivo aproximadamente quatro vezes e meia maior do que adultos com idades entre 50 e 64 anos.

De acordo com os pesquisadores envolvidos no estudo, as principais explicações para a relação entre peso e cognição estão na inflamação generalizada (causada pelo excesso de peso) capaz de atingir o tecido neural, com um fluxo sanguíneo interrompido para as células cerebrais, e nas alterações no microbioma intestinal que podem alterar a função cerebral.

"Esses achados ressaltam a importância do controle de peso a longo prazo e do monitoramento do IMC nas avaliações da saúde cognitiva", escreveram os autores.

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