Concha Acústica da UFPE recebe imersão espiritual neste sábado (19)

A- A+

Neste sábado (19), das 8h às 18h, uma verdadeira imersão espiritual acontecerá na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O encontro de fé será promovido pelo centro espírita irmã Gertrudes e Natal do Sertão, que contará com a presença e orientação da médium Maira Rocha, palestras e apresentações musicais.

Com 977 pessoas confirmadas, de Pernambuco e de caravanas vindo dos estados do Rio Grande do Norte (Natal), Ceará (Fortaleza) e Alagoas (Macéio), o evento espera receber milhares de fiéis de todo o Brasil.

Imersão espiritual

A médium e advogada Maira Rocha estará presente durante todo o evento. No começo da programação, às 9h, após a sessão de abraços, participa da palestra com o também missionário Cezzinha.

Outro ponto alto da programação será a apresentação e harmonização musical do Coral do Movimento Pró-Criança, às 16h, que promete trazer a sensibilidade e a beleza da arte pernambucana para emocionar a todos.

Maira Rocha

As palestras de Maira são conhecidas por proporcionarem conforto e esperança, especialmente para aqueles que enfrentam o luto. Reconhecida por seu trabalho de psicografia de cartas consoladoras, oferece mensagens de conforto a familiares que perderam entes queridos.

Atualmente, Maira atua como dirigente da Casa de Caridade Inácio Daniel, em Brasília, onde realiza sessões de psicografia e eventos espíritas.

Nas redes sociais, a médium possui uma presença expressiva, com cerca de 230 mil inscritos em seu canal no YouTube e aproximadamente 500 mil seguidores no perfil do centro espírita que dirige.

Veja também