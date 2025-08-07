A- A+

Notícias Imersão Videomaker Lucrativo chega à sexta edição no Recife; confira como se inscrever Projeto ensina como transformar celular e criatividade em renda, abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho

A sexta edição da da Imersão Videomaker Lucrativo chega ao Recife neste sábado (9). O evento, que será realizado no Moinho Recife Business, no Bairro do Recife, das 8h às 18h, tem como objetivo ofertar um treinamento focado principalmente em quem deseja entrar no mercado audiovisual, abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho para pessoas desempregadas ou em transição de carreira.

Os interessados ainda podem se inscrever clicando aqui. O ingresso custa R$297. A imersão é realizada pelo videomaker de cirurgia plástica, Robert Lucas

Além dele, irão compor o time que dará aula para os participantes o fotógrafo Verner Brennand, o videomaker Eduardo Vasconcelos e a influenciadora e estrategista digital com foco em inteligência artificial, Gedai Silton.

“Mais do que um treinamento, a imersão é uma oportunidade concreta de gerar renda, mudar de profissão e impulsionar o mercado de trabalho autônomo. Serão mais de 10 horas de conteúdo prático e transformador, reunindo alguns dos maiores nomes da produção de conteúdo, marketing e estratégias digitais do País”, disse Robert.

