A- A+

Submarino Imersões submarinas e voos espaciais: as viagens fora da rota disponíveis apenas para os ricos Turismo de elite procura experiências cada vez mais diferenciadas, com preços elevados como os 229 mil euros pagos pelos turistas que foram explorar os restos do Titanic

O mundo para alguns turistas não acaba na superfície da Terra. As viagens ao espaço e ao fundo dos oceanos são uma tendência minoritária, mas em alta no chamado turismo de elite. Estão reservados a poucos que podem pagar — os preços deste tipo de aventura podem variar entre R$ 260 mil a mais de R$ 2,7 trilhões — e que, além disso, estão dispostos a correr alguns riscos, como prova o desaparecimento, no último domingo, de um submarino levando quatro turistas para explorar os destroços do Titanic, 3.800 metros abaixo do Oceano Atlântico. São viagens que estão no topo da exclusividade no crescente turismo experiencial, onde imperam as sensações, e cada vez mais na moda.

Observar em primeira mão os restos do icônico Titanic custa US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 bilhão), segundo a OceanGate, empresa que comercializa o passeio. A viagem dura sete dias, mas o momento chave é a imersão: são cerca de oito horas (duas horas e meia na descida, três horas no fundo do mar e mais duas horas e meia na subida). Como a empresa promove no seu site, a viagem no seu submersível em fibra de carbono, com capacidade para cinco pessoas, é “uma oportunidade para sair do cotidiano e descobrir algo verdadeiramente extraordinário”.

A descoberta dos restos do Titanic em 1985, a mais de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá, atraiu historiadores, arqueólogos e curiosos para a região. A possibilidade, graças à tecnologia, de navegar em profundidades rasas com um pequeno submarino despertou o interesse dos turistas, e a empresa OceanGate, que também faz mergulhos para ver outros navios naufragados, começou a oferecer o pacote em 2021.

— Chama a atenção que o Titanic continue fascinando e a criando tanto mistério — diz José Serrano, professor da Universidade Europeia das Canárias e especialista em turismo. — O viajante busca experiências, não só por aventura ou desafio pessoal, mas também para atingir uma meta e se gabar disso, mostrar que conseguiu.

A partir daí, depende do orçamento:

— A viagem é um item básico em que os mortais comuns podem escolher entre uma ou outra alternativa e quem tem muito dinheiro usufrui de um catálogo cada vez mais ilimitado — acrescenta.

Neste mercado de experiências, o turismo subaquático surge como uma nova categoria. Um dos projetos apresentados nos últimos anos foi o Proteus, uma versão subaquática da Estação Espacial Internacional idealizada pelo oceanógrafo francês Fabien Cousteau, neto de Jacques Cousteau. O objetivo é se dedicar à investigação do fundo do mar, mas também poderá haver visitas. Embora não existam taxas oficiais, estima-se que o preço inicial de uma estadia (entre sete dias e três meses) poderá rondar os R$ 260 mil.

Viagens espaciais

O preço não está ao alcance de todos, mas não é nem remotamente comparável ao que alguns milionários pagam para visitar o espaço. Um dos casos mais conhecidos é o de Oliver Daemen, um estudante holandês que, com apenas 18 anos, se tornou a pessoa mais jovem da história a viajar ao espaço, em julho de 2021.

Ele voou com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, no primeiro voo tripulado da espaçonave New Shepard, da Blue Origin. Seu pai pagou uma quantia não revelada para que o filho experimentasse a ausência de peso e olhasse para o horizonte curvo da Terra por alguns minutos. Oliver Daemen substituiu um bilionário anônimo que comprou o ingresso por US$ 28 milhões (R$ 1,33 trilhão) em um leilão beneficente e renunciou alegando problemas de agendamento.

Alguns meses depois, também em 2021, a Rússia lançou o bilionário japonês Yusaku Maezawa e seu assistente Yozo Hirano à Estação Espacial Internacional, em uma viagem que marcou o retorno de Moscou ao mercado de turismo orbital pela primeira vez em 12 anos.

— Acho que em alguns anos [o voo espacial] será mais acessível. Nossa tarefa agora é provar que todos os obstáculos podem ser superados — explicou Maezawa antes do voo.

Muitas empresas travam uma guerra para ver quem fica com a maior fatia do bolo nesse novo mercado, principalmente em fase experimental. O World View é o mais acessível: US$ 50 mil para um voo de balão pela estratosfera. A Virgin Galactic, do milionário Richard Branson, anunciou há alguns dias que iniciará as operações comerciais em algumas semanas, após 19 anos de testes, acidentes e desafios técnicos. As viagens custam entre US$ 450 mil (R$ 2,1 milhões) e US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões).

A Blue Origin, fundada por Bezos, iniciou a sua atividade comercial em 2021, mas teve de suspender os lançamentos em setembro depois de efetuar sete voos, após uma avaria num foguete em que não viajavam passageiros.

Mas é a Space X de Elon Musk, que tem os preços mais caros do mercado: seu primeiro voo charter privado saiu da Terra em 2021 com destino à Estação Espacial Internacional. Cada um dos três viajantes pagou US$ 55 milhões (R$ 262 milhões) pela viagem de foguete e alojamento, com todas as refeições incluídas.

— O turismo de experiência vende, em muitos casos, autenticidade, algo único ou local; pode ser para pessoas com mais ou menos orçamento, e uma parte é para uma elite. É uma tendência crescente, embora eu acredite que ainda não se desenvolveu tanto quanto o esperado — diz Pablo Díaz, professor de Economia e Estudos Empresariais da Universitat Oberta Catalunya (UOC).

Díaz dá como o exemplo dos passeios de helicóptero para conhecer a gastronomia andaluza, por exemplo, ou das pessoas que reservam um quarto para ficar numa antiga prisão. É uma nova forma de desconexão.

— "A motivação para a viagem foi mudando — acrescenta Serrano. — Desde que as viagens foram democratizadas, é uma questão de status, de se diferenciar do que a maioria faz.

Pessoas com um orçamento alto não ficam satisfeitas em pegar um guia de viagem e escolher algumas rotas. Procuram experiências únicas e escolhidas por especialistas que conhecem as últimas tendências.

Os mais ricos, antes de começarem as férias, podem pagar dezenas de milhares de dólares para que alguém elabore um luxuoso roteiro de viagem, que pode passar por duras excursões no deserto para terminar num oásis de luxo refrigerado. A partir daí existem possibilidades para todos os orçamentos. Uma expedição ao Everest, por exemplo, pode custar entre R$ 420 mil e R$ 520 mil para quem não é um alpinista profissional, mas recebe toda a ajuda necessária durante a expedição.

Veja também

Saúde Falta de vitamina pode ser percebida no cocô e no xixi; saiba qual