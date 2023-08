A- A+

MUNDO Imigrante salvadorenha de 103 anos chega à fronteira do México com os EUA em busca de asilo Salvadorenha Andrea Avelina Andrade quer se juntar ao filho e dois netos que vivem em território americano

Entre os milhares de imigrantes que chegam diariamente à fronteira do México com os Estados Unidos, chama a atenção uma idosa de 103 anos que tenta iniciar uma nova vida em território americano. Trata-se da salvadorenha Andrea Avelina Andrade. Ela está na cidade mexicana de Piedras Negras, que faz divisa com Eagle Pass, no Texas.

Andrea deixou seu país para tentar se juntar a um filho e dois netos que conseguiram asilo nos Estados Unidos. A idosa agora aguarda a análise do seu próprio pedido para viver como asilada na América do Norte.

O motivo do asilo ao filho e netos de Andrea não foi divulgado. E ela justifica seu pedido com a vontade de viver ao lado dos parentes, pois sabe que está velha demais para continuar trabalhando.

A salvadorenha aguarda seu processo na Casa Betania, um abrigo para imigrantes em Piedras Negras. Seu filho deve inscrevê-la no sistema de pedidos de asilo, conforme determinam as leis de imigração dos Estados Unidos.

— Se eles podem fazer isso, bendiga a Deus, e se não puderem, também bendiga a Deus — disse Andrea, em entrevista à rede de televisão CNN.



Andrea é viúva e mãe de quatro filhos, mas dois deles morreram. Ela teme ter que voltar para El Salvador e, por este motivo, assegura que vai continuar esperando na fronteira.

O governo do Texas endeureceu, em julho, as medidas para evitar a entrada de imigrantes do estado americano. Entre elas estão a presença ostensiva de guardas florestais patrulhando o Rio Grande em barcos velozes. E a instalação de boias no curso d'água.

Pelo menos duas pessoas morreram nas boias instaladas por ordem do governador texano, o republicano Greg Abbott. Uma delas era uma criança hondurenha.

