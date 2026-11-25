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Internacional Imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego sai voluntariamente dos EUA para Espanha Caso do homem de 31 anos foi um dos temas mais quentes da disputa política do ano passado em torno das deportações em massa ordenadas por Trump

Kilmar Ábrego García, o salvadorenho deportado por engano dos Estados Unidos em 2025 e transformado em símbolo da política anti-imigração de Donald Trump, chegou nesta quarta-feira (25) a Madri como um homem "livre", segundo seu advogado.

Por enquanto, não se sabe se ele solicitou asilo na Espanha ou em outro país.

Usando um boné branco e óculos escuros, Ábrego chegou ao aeroporto de Madri por volta do meio-dia, vindo dos Estados Unidos, constatou a AFP.

"O que queriam ontem, o que a administração Trump queria, o que Stephen Miller [o novo chefe de gabinete da Casa Branca] queria, o que o secretário de Segurança Nacional queria e o que o procurador-geral queria, era que Kilmar Ábrego García fosse deportado ontem, algemado, em um voo do ICE com destino à Libéria", afirmou seu advogado, Simón Sandoval-Moshenberg, na saída do aeroporto.

"E o que aconteceu? Ele saiu caminhando, livre, sem nenhuma restrição, sem correntes nos pés. Ele partiu para o país que escolheu, em um voo comercial, junto com os demais passageiros", acrescentou.

Segundo a We are CASA, uma associação americana de defesa dos direitos dos imigrantes, "Kilmar tem planos de participar de várias conferências internacionais, com passagens previstas por diversos países".

Na véspera, o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, responsável pela aplicação das leis migratórias, escreveu no X que estava "satisfeito" por Ábrego García "ter se autodeportado dos Estados Unidos para a Espanha".

We are DELIGHTED to announce that Kilmar Abrego Garcia has self-deported from the United States to Spain. We promised the American people that this human trafficker, wife beater, gang member, and child predator would not remain in our country. This Salvadoran man will no longer terrorize innocent Americans. — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 25, 2026

O caso dele gerou dúvidas sobre a capacidade dos imigrantes de contestar as ordens de expulsão e a disposição do governo em respeitar as decisões judiciais.

"Homem livre"

Residente em Maryland e casado com uma cidadã americana, Ábrego García foi uma das mais de 200 pessoas enviadas em março do ano passado para a megaprisão salvadorenha conhecida como Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot).

Ele vivia nos Estados Unidos sob um status legal de proteção desde 2019, quando um juiz determinou que não devia ser deportado, pois poderia sofrer danos em seu país de origem.

Os advogados do Departamento de Justiça admitiram na época que o salvadorenho, de 31 anos, havia sido deportado por um "erro administrativo".

Ele voltou aos Estados Unidos em junho do ano passado, e seu caso se tornou uma bandeira para aqueles que se opõem aos esforços de Trump para realizar deportações em massa.

No entanto, após seu retorno, Ábrego García foi detido novamente e acusado de tráfico de pessoas no estado do Tennessee. O caso foi posteriormente arquivado.

À margem do processo penal, agentes do ICE voltaram a deter o homem e tentaram deportá-lo para Uganda e depois para a Libéria.

Enquanto estava detido no Cecot, Ábrego García recebeu a visita do senador de Maryland Chris Van Hollen. O congressista anunciou na terça-feira que o migrante estava deixando os Estados Unidos por vontade própria.

"Há um ano e meio, o governo Trump queria deixar Kilmar apodrecer em um gulag salvadorenho", disse Van Hollen em comunicado. "Hoje, ele viaja para um país de sua escolha, como um homem livre, ileso e com dignidade".

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