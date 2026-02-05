A- A+

ecovias Imigrantes-Anchieta terá sistema free flow a partir de julho Implemantação do sistema de pedágio eletrônico começa neste sábado

A Ecovias anunciou que começa neste sábado (7) a implementação do sistema de Pedágio Eletrônico, também conhecido como free flow, no sistema Imigrantes-Anchieta, que liga São Paulo às cidades do litoral. O novo sistema tem previsão de começar a funcionar em 1º de julho.

Este tipo de pedágio dispensa a necessidade de parada dos motoristas para o pagamento da taxa, fazendo a cobrança eletronicamente por meio de câmeras e sensores quando o veículo passa pela estrutura chamada de pórtico.

Serão dois pórticos, um em cada sentido da via Anchieta. Aquele que começa a ser instalado neste sábado ficará no km 33 no sentido SP-litoral. O segundo, que estará no sentido litoral-SP, será construído no final de fevereiro.

O novo sistema também muda a forma como é feito o pagamento. Hoje, o usuário paga R$ 38,70 quando vai para o litoral. Com os dois pórticos, os motoristas pagarão R$ 19,35 na ida e o mesmo valor na volta.

Para que a realização da Operação Comboio – para segurança em dias de neblina intensa – siga funcionando, as estruturas físicas das praças de pedágio atuais continuarão nas rodovias.

