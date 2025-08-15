A- A+

SAÚDE Imip: 48 médicos obstetras entregam carta de intenção de demissão, diz Simepe Segundo o sindicato, a entrega da carta é consequência direta da falta de valorização, sobrecarga, dificuldades estruturais e baixa remuneração

Em nota divulgada nesta sexta-feira (15), o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) sinalizou apoio aos 48 médicos obstetras do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) que entregaram carta de intenção de demissão.

O hospital está localizado no bairro dos Coelhos, área central do Recife.

De acordo com o sindicato, a entrega da carta é uma consequência direta da falta de valorização profissional, sobrecarga de trabalho, dificuldades estruturais e baixa remuneração enfrentadas no serviço.







Sem avanços

O texto revelou ainda que desde novembro de 2024, o Simepe tem realizado assembleias gerais extraordinárias com a categoria e reuniões com a gestão do Imip, no intuito de tratar da necessidade de redimensionamento das equipes e recomposição salarial.



A nota denuncia que algumas ações paliativas não atendem ao que determinam os normativos éticos do Conselho de Classe e mantêm sobrecarga das equipes médicas, que, segundo o Simepe, sofrem com Síndrome de Burnout.



O sindicato anunciou que já notificou formalmente o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe).



A notificação pede intervenção imediata e reforça a expectativa de uma mobilização efetiva para garantir condições dignas de trabalho, bem como assegurar a continuidade e a segurança do atendimento à população pernambucana.

Resposta

Em comunicado, o Imip afirmou ter recebido com surpresa a divulgação da notícia pelos meios de comunicação. O hospital disse que está em constante diálogo com o Simepe em busca de atender às demandas apresentadas pelos médicos obstetras da instituição.



O instituto informou que várias medidas foram implementadas, incluindo a criação de um grupo de trabalho composto por representantes da diretoria do Imip, médicos da instituição e membros do sindicato, com a finalidade de construir, de forma colaborativa, soluções para os demais pleitos apresentados.



O Imip, ainda em nota, declarou aguardar a devolutiva oficial do Simepe quanto à proposta apresentada e ressaltou que mantém a tradição de excelência na assistência integral à mulher, buscando sempre soluções que preservem a qualidade do cuidado oferecido à população.

Veja também