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Saúde

IMIP abre vaga para médicos especialistas em Cardiopediatria e Intensivismo Pediátrico

Interessados devem mandar currículos até o dia 25 de novembro

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Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) - Foto: Arquivo/IMIP

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) anunciou, nesta sexta-feira (30), a abertura de oportunidades para médicos com especialização em Cardiopediatria e Intensivismo Pediátrico.

Com inscrições abertas até o dia 25 de novembro, a seleção busca profissionais com experiência em pós-operatório de cirurgia cardíaca e em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. 

A oportunidade é para atuação em regime de plantão, com jornadas de seis ou 12 horas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

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