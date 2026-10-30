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Saúde IMIP abre vaga para médicos especialistas em Cardiopediatria e Intensivismo Pediátrico Interessados devem mandar currículos até o dia 25 de novembro

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) anunciou, nesta sexta-feira (30), a abertura de oportunidades para médicos com especialização em Cardiopediatria e Intensivismo Pediátrico.

Com inscrições abertas até o dia 25 de novembro, a seleção busca profissionais com experiência em pós-operatório de cirurgia cardíaca e em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

A oportunidade é para atuação em regime de plantão, com jornadas de seis ou 12 horas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

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