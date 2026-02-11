Imip alerta: no Carnaval, automedicação não é cuidado, nem mesmo para a ressaca
Atenção é voltada para os "kits ressaca" comercializados durante o período de Carnaval
A farmacêutica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), Ítala Nóbrega, alerta para os riscos do chamado “kit ressaca”, cuja comercialização é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em todo o país.
No Carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta significativamente e, com ele, cresce também a procura por analgésicos, anti-inflamatórios e antiácidos como suposta solução para a ressaca. Além disso, energéticos são amplamente utilizados para prolongar a disposição durante os dias de folia, um cenário que requer atenção.
Segundo Dra. Ítala, a ressaca deve ser entendida como um conjunto de sintomas que variam de pessoa para pessoa, em intensidade e manifestação. Por isso, não existe um tratamento único e universal.
“O melhor ‘kit ressaca’ é a prevenção. O ideal é moderar a quantidade de álcool, hidratar-se antes, durante e depois da festa, além de manter uma alimentação saudável, que não sobrecarregue o sistema digestório”, orienta.
Ela ressalta que, em ambientes de Carnaval marcados pelo sol intenso e pelo desgaste físico, é fundamental associar o consumo de álcool à ingestão de líquidos.
“A água é indispensável, e se possível, a água de coco também, pois contém eletrólitos que ajudam na reposição diante das condições encontradas nos festejos carnavalescos”, acrescenta.
Caso os sintomas da ressaca apareçam, a farmacêutica recomenda procurar orientação profissional.
“Muitas vezes, as pessoas não conseguem mensurar a intensidade do sintoma, e o uso isolado de um analgésico pode não ser suficiente. É importante buscar uma farmácia, onde há um profissional habilitado para orientar sobre o uso seguro dos medicamentos. Todo medicamento deve ser utilizado apenas com indicação profissional, garantindo segurança e eficácia no cuidado”, pontuou.
A profissional reforça que a automedicação pode colocar a saúde em risco, provocar efeitos adversos e até mascarar doenças mais graves.