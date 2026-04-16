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SAÚDE

Imip alerta para aumento das ISTs: veja maneiras de prevenção e como realizar o diagnóstico

O crescimento das Infecções Sexualmente Transmissíveis no Brasil tem acendido um alerta entre profissionais de saúde

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O uso do preservativo segue como a forma mais eficaz de prevenção. O uso do preservativo segue como a forma mais eficaz de prevenção.  - Foto: IMIP/divulgação

Segundo dados do Ministério da Saúde, apesar dos avanços no controle do HIV, outras infecções como a sífilis e o HPV seguem com alta taxa de contágio e com margem para crescimento. Somente em 2025, nacionalmente falando, foram registrados mais de 810 mil casos de sífilis em gestantes com impacto direto na transmissão vertical, quando a infecção passa da mãe para o bebê.

Olhando para esse cenário, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) reforça a importância da prevenção, da testagem regular e do diagnóstico precoce. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) mais frequentes incluem sífilis, gonorreia, clamídia, HPV e herpes simples. Embora algumas apresentem sintomas como feridas, corrimentos e dor ao urinar, muitas evoluem de forma silenciosa, aumentando o risco de transmissão.

“É de extrema importância que todas as relações sexuais sejam realizadas com proteção. Muitas vezes, o parceiro possui algum tipo de infecção e nem sabe, transmitindo para outras pessoas”, destacou o infectologista do Imip, Alfredo Marins. 

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O perfil dos infectados também mostra um padrão a ser observado. Existe um aumento de jovens de 15 a 25 anos, mas também na população mais velha. Além do HIV, as hepatites virais, especialmente os tipos B e C, também podem ser transmitidas sem sinais evidentes, o que torna a testagem regular muito importante.

Além da vacinação contra o HPV e hepatites, que estão disponíveis no SUS, a utilização de preservativos segue como a forma mais eficaz de prevenção. Profissionais de saúde também recomendam o uso de lubrificantes para evitar lesões.

No último ano, houve avanços no rastreio do HPV, ampliando o foco na prevenção do câncer do colo do útero. O projeto Útero é Vida, realizado pelo Imip, é uma dessas medidas que fortalece ações de rastreamento, diagnóstico precoce e acompanhamento de mulheres.

O médico orienta que, ao perceber qualquer alteração, especialmente após relação desprotegida, a pessoa procure atendimento médico o quanto antes. “O diagnóstico precoce permite tratamento adequado e interrompe a cadeia de transmissão”, explica. 

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