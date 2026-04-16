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SAÚDE Imip alerta para aumento das ISTs: veja maneiras de prevenção e como realizar o diagnóstico O crescimento das Infecções Sexualmente Transmissíveis no Brasil tem acendido um alerta entre profissionais de saúde

Segundo dados do Ministério da Saúde, apesar dos avanços no controle do HIV, outras infecções como a sífilis e o HPV seguem com alta taxa de contágio e com margem para crescimento. Somente em 2025, nacionalmente falando, foram registrados mais de 810 mil casos de sífilis em gestantes com impacto direto na transmissão vertical, quando a infecção passa da mãe para o bebê.

Olhando para esse cenário, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) reforça a importância da prevenção, da testagem regular e do diagnóstico precoce. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) mais frequentes incluem sífilis, gonorreia, clamídia, HPV e herpes simples. Embora algumas apresentem sintomas como feridas, corrimentos e dor ao urinar, muitas evoluem de forma silenciosa, aumentando o risco de transmissão.

“É de extrema importância que todas as relações sexuais sejam realizadas com proteção. Muitas vezes, o parceiro possui algum tipo de infecção e nem sabe, transmitindo para outras pessoas”, destacou o infectologista do Imip, Alfredo Marins.

O perfil dos infectados também mostra um padrão a ser observado. Existe um aumento de jovens de 15 a 25 anos, mas também na população mais velha. Além do HIV, as hepatites virais, especialmente os tipos B e C, também podem ser transmitidas sem sinais evidentes, o que torna a testagem regular muito importante.

Além da vacinação contra o HPV e hepatites, que estão disponíveis no SUS, a utilização de preservativos segue como a forma mais eficaz de prevenção. Profissionais de saúde também recomendam o uso de lubrificantes para evitar lesões.

No último ano, houve avanços no rastreio do HPV, ampliando o foco na prevenção do câncer do colo do útero. O projeto Útero é Vida, realizado pelo Imip, é uma dessas medidas que fortalece ações de rastreamento, diagnóstico precoce e acompanhamento de mulheres.

O médico orienta que, ao perceber qualquer alteração, especialmente após relação desprotegida, a pessoa procure atendimento médico o quanto antes. “O diagnóstico precoce permite tratamento adequado e interrompe a cadeia de transmissão”, explica.

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