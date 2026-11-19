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El Niño Imip alerta para o aumento do risco de desidratação em crianças devido às altas temperaturas Pediatra da instituição adverte que o quadro pode evoluir rapidamente entre os pequenos

Diante das altas temperaturas registradas em Pernambuco por conta da influência do fenômeno climático El Niño, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) faz um alerta a pais e cuidadores sobre o aumento do risco de desidratação em crianças.

De acordo com a médica pediatra da instituição, Tereza Rebecca Lima, o quadro pode evoluir rapidamente entre os pequenos, que perdem água e sais minerais com muito mais facilidade do que os adultos.

A observação atenta na rotina é fundamental para identificar o problema logo no início. “Os sintomas mais comuns são boca seca, olhos fundos, sonolência, irritabilidade e diminuição da urina”, informa a pediatra.

Desidratação infantil

Quando os primeiros sinais aparecem, a solução de reidratação oral (o soro distribuído nos postos de saúde ou de farmácia) pode ser utilizada em casos leves. No entanto, a pediatra enfatiza que não se deve esperar o quadro piorar.

“Nos quadros mais graves, quando há falta de energia intensa, ausência de urina e pele fria, o atendimento hospitalar imediato é indispensável, já que a evolução da desidratação em crianças pequenas pode ser muito rápida”, alerta a médica.

Para prevenir a desidratação nos dias mais quentes, a recomendação é oferecer líquidos com frequência ao longo do dia, priorizando água para crianças maiores e mantendo o aleitamento materno para bebês.

“Deve-se ainda evitar a exposição direta ao sol entre 10 e 16 horas, vestir as crianças com roupas leves e mantê-las em ambientes bem ventilados”, orienta a especialista.

A instituição ressalta ainda que qualquer suspeita de desidratação deve ser avaliada por um profissional de saúde para garantir o cuidado adequado e evitar complicações.

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