Imip celebra aniversário de 65 anos com Missa de Ação de Graças e bolo comemorativo

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) comemora, nesta sexta-feira (13), o seu aniversário de 65 anos. E durante esta manhã, uma Missa de Ação de Graças, seguida por um corte de bolo comemorativo marcaram a celebração da instituição.

A missa aconteceu na Capela Nossa Senhora das Graças, dentro do Imip, no bairro dos Coelhos, área central do Recife. Já o corte do bolo foi realizado em um espaço ao ar livre, próximo à capela.

Centenas de pessoas estiveram presentes na celebração, incluindo diretores do Imip, funcionários e pacientes. Quem também esteve presente na cerimônia foi o deputado estadual Antônio Moraes (PP).

Aniversário do Imip

Após a celebração, a presidente do Imip, Sílvia Rissin, destacou a importância do instituto para a população pernambucana.

“O Imip representa uma instituição que atende a necessidade da população no que ela necessita para assistência à saúde. Ele foi criado para atender a população mais desfavorecida socialmente, e há 65 anos cumprimos esse princípio que foi determinado pelo professor Fernando Figueira, que foi o fundador do Imip”, disse Sílvia.

Presidente do Imip, Sílvia Rissin | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A superintendente-geral do Imip, Tereza Campos, também ressaltou o legado do instituto neste aniversário de 65 anos.

“A gente sabe que o povo pernambucano confia nesta instituição. Nossa responsabilidade é devolver a essa população um serviço de saúde relevante e que ela chegue aqui e tenha seus problemas resolvidos, acolhidos ou minimizados. É para isso que o Imip existe, e nós mantemos o legado do fundador Fernando Figueira e de seu filho Antônio Carlos Figueira”, comentou.

Superintendente-Geral do Imip Tereza Campos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Lançamento do livro e outras celebrações

Durante a semana, outras celebrações também integraram a programação de comemoração do Imip, incluindo o lançamento da 2ª edição do livro "Fernando Figueira: O Homem que Arrastou Rochedos", do jornalista e escritor Cícero Belmar, apresentado na última terça-feira (10).



A obra, que conta a história do fundador do Imip, traz fotografias inéditas e reforça o compromisso do instituto em preservar sua memória institucional.

Durante a celebração desta sexta, o superintendente de Ensino, Pesquisa e Inovação do Imip, Fernando Augusto Figueira, filho do fundador do instituto, destacou a importância do lançamento do livro.

“Este ano o Imip teve a responsabilidade de lançar a 2ª edição do livro ‘O Homem que Arrastou Rochedos’, 17 anos depois da 1ª edição, idealizada pelo meu irmão, que nos deixou, Antônio Carlos Figueira. O livro conta a biografia do fundador desta casa, e por isso é obrigação da instituição preservar a memória para que outras gerações tenham a responsabilidade de continuar entendendo o porquê da existência deste hospital”, afirmou.

Superintendente de Ensino, Pesquisa e Inovação do Imip, Fernando Augusto Figueira | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Durante esta semana, outras celebrações marcaram o aniversário de 65 anos do Imip. Na quarta-feira (11), foi apresentado a nova identidade visual que o instituto utilizará. Já na quinta (12), houve uma homenagem aos colaboradores do instituto.

Sobre o Imip

Reconhecido como referência nacional nas áreas de Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão, o Imip possui um complexo hospitalar, por onde circulam aproximadamente 21 mil pessoas por dia.

Com 1.147 leitos, incluindo 136 de UTI, realiza, em média, 70 mil consultas e atendimentos ambulatoriais por mês.

No ano passado, foram mais de 400 partos mensais. Com diversas especialidades em saúde, o Imip garante atendimento de alta qualidade para os pacientes do SUS.

Na área de ensino, oferece 45 programas de Residência Médica, 13 programas de Residência Uniprofissional e 6 programas de Residência Multiprofissional, totalizando mais de 500 vagas. Na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), é reconhecido pela CAPES com nota 6, garantindo excelência acadêmica.

O Instituto mantém convênios com entidades nacionais e internacionais e colaborações técnico-científicas com universidades estrangeiras. São mais de 3 mil alunos na graduação e 1.500 na pós-graduação, além de desenvolver pesquisas relevantes para a saúde e inovação.



