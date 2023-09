Imip arrecada brinquedos para o Dia das Crianças; veja pontos de coleta

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, lançou uma iniciativa em preparação para o Dia das Crianças. Trata-se da uma campanha de arrecadação de brinquedos. Com o objetivo de levar alegria e conforto às crianças internadas no hospital, a campanha visa proporcionar momentos de diversão, promovendo um ambiente mais acolhedor para os pequenos pacientes.

A ação tem como meta angariar mil brinquedos, novos ou em bom estado, que estejam limpos, higienizados e sem a necessidade de embalagens. Para garantir a segurança e bem-estar das crianças, não serão aceitos itens como bolas, pelúcias, objetos pontiagudos e brinquedos que se assemelhem a armas. Desta forma, é possível construir um ambiente seguro e livre de objetos que possam causar qualquer tipo de desconforto ou ansiedade para as crianças hospitalizadas.

Estudos têm mostrado que a presença de atividades lúdicas e a interação com brinquedos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade associados ao ambiente hospitalar, contribuindo para uma recuperação mais tranquila e positiva.

Empresas pernambucanas e grupos que desejem apadrinhar essa campanha ou outros projetos, podem entrar em contato através dos telefones 2122.4715 ou 2122.4704 e viabilizar sua doação.

Pontos de coleta

No período de 12/09 a 1º/10 será possível fazer sua doação em um dos quiosques do Imip (Shopping Recife, Shopping Guararapes, Lojas Ferreira Costa ou na Faculdade Pernambucana de Saúde). A entrega também pode ser direto na instituição.

