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Saúde Imip capacita 200 médicos do SUS para fortalecer cuidados de pessoas com Doença de Alzheimer Encontro promoveu ação de capacitação voltada para a rede pública de saúde nesta segunda-feira (14)

Em alusão ao Mês Mundial da Doença de Alzheimer, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promoveu uma ação de capacitação voltada para a rede pública de saúde.



Um encontro reuniu cerca de 200 médicos previamente inscritos para discutir o tema “Atenção à Pessoa com Doença de Alzheimer na Atenção Primária à Saúde”.

“Com a realização desta capacitação, buscamos fortalecer as linhas de cuidado do SUS a partir da porta de entrada do sistema de saúde”, afirmou o coordenador do Ambulatório de Psicogeriatria do Imip, o psiquiatra Alberto Gorayeb.

No centro dessa mobilização está o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que ocorre no dia 21 de setembro e tem o objetivo de conscientizar a população e destacar a relevância do apoio familiar no cuidado.

Capacitação reuniu médicos para discutir o tema “Atenção à Pessoa com Doença de Alzheimer na Atenção Primária à Saúde”. | Foto: Léo Lima/Imip

“Além do combate ao estigma, é importante reforçar que a perda cognitiva não deve ser encarada como uma consequência natural do envelhecimento”, destacou o especialista.

Alberto Gorayeb, psiquiatra e coordenador do Ambulatório de Psicogeriatria do Imip. | Foto: Léo Lima/Imip

Em 2026, a campanha internacional reforça a importância do diagnóstico precoce sob o tema “Quanto antes você souber, mais poderá fazer: o diagnóstico da demência importa”.

Segundo Gorayeb, o Alzheimer exige um olhar técnico qualificado e humanizado para reconhecer os primeiros sinais da doença em tempo oportuno.



Buscar o diagnóstico cedo amplia as possibilidades de cuidado, possibilita intervenções terapêuticas mais eficazes, auxilia no planejamento familiar e contribui diretamente para a preservação da autonomia do paciente.



Ambulatório

O Ambulatório de Psicogeriatria do Imip se destaca por ser um dos únicos no estado de Pernambuco dedicado exclusivamente ao cuidado integral de pessoas idosas com transtornos mentais e síndromes demenciais, combinando acolhimento, acompanhamento especializado e suporte continuado às famílias.



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