Imip celebra o Dia Mundial da Doação de Leite Humano com ações de conscientização; saiba como doar

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) irá promover uma série de ações em celebração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, comemorado nesta segunda-feira (19).

A data reforça a importância do leite materno para a saúde e o desenvolvimento infantil, especialmente de recém-nascidos prematuros ou com baixo peso, que, muitas vezes, não conseguem ser amamentados pelas próprias mães.

“A doação de leite materno é crucial para salvar vidas. Toda mulher que amamenta é uma doadora em potencial”, destaca Vilneide Braga, coordenadora do Banco de Leite Humano do Imip.

Segundo ela, o leite materno é um alimento completo, que protege contra diarreias, infecções respiratórias, alergias e pode reduzir em até 13% a mortalidade de crianças com menos de cinco anos.

As comemorações se estendem ao Dia Nacional de Proteção ao Aleitamento Materno, celebrado em 21 de maio, com ações educativas, homenagens às doadoras e atividades de incentivo à amamentação.

O Imip é referência no estado no funcionamento e apoio à Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.

Como doar leite materno no Imip?

É possível realizar a doação de forma presencial, no Banco de Leite Humano do Imip, localizado no térreo do Ambulatório Central, na rua dos Coelhos, 300, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A doação também pode ser realizada através da coleta domiciliar. A doadora pode agendar o serviço pelos telefones (81) 2122-4103 ou (81) 2122-4719.

O Banco de Leite também recebe doações de frascos de vidro com tampa plástica rosqueada, como os de café solúvel, utilizados para armazenar o leite doado.



