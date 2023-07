A- A+

AMAMENTAÇÃO IMIP celebra Semana Mundial da Amamentação com espaço para trabalhadoras amamentarem seus filhos O hospital foi o primeiro no Norte e Nordeste a criar a sala

Em respeito à Semana Mundial da Amamentação, que acontece entre esta terça-feira (1°) e a próxima segunda (07/06), sob o tema "Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) promove ações de suporte às funcionárias do local durante o período de volta ao trabalho após o período de gravidez.

Além do Banco de Leite Humano (BLH), que visa prestar mais assistência às mães que trabalham no hospital, o IMIP conta também com um espaço exclusivo para que as trabalhadoras amamentem seus filhos, e foi o primeiro hospital no Norte e Nordeste a implementar a sala.

“A maioria das mulheres brasileiras volta a trabalhar ao final do quarto mês de vida de seus bebês e precisa ter um suporte para manter a amamentação exclusiva por 6 meses e continuada por dois anos ou mais, como orientado pela OMS e pelo Ministério da Saúde do Brasil. O IMIP disponibiliza esse apoio para suas funcionárias, estudantes e/ou residentes. Essa é uma corrente de doação de vida”, comenta a coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, Vilneide Braga Serva.

O BLH do IMIP conta com um atendimento realizado para mulheres que vivem dificuldades para amamentar, além de prestar consultas e orientações. O serviço também assiste a maior unidade neonatal de Pernambuco, coletando e processando o leite humano doado. São beneficiados cerca de 1.660 recém-nascidos prematuros por ano, internados na Unidade Neonatal. Para atender essa demanda são necessários em torno de 3 mil litros de leite, anualmente.

O Banco de Leite Humano do IMIP funciona no térreo do Ambulatório Central do hospital, e recebe doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 2122-4719 ou (81) 2122-4103.

