Imip cria fórmula para combater desnutrição das crianças Yanomami; alimento tem açaí e banana

Para combater a desnutrição das crianças Yanomami, profissionais de saúde do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, criaram uma fórmula de nutrição, composta por produtos como água, leite em pó, açúcar, óleo e micronutrientes, além de solução de eletrólitos - responsáveis por transmitir água para células.

Como estratégia para aumentar a aceitação do leite terapêutico entre os Yanomami, foram incluídos na fórmula alimentos locais, como o açaí e a banana, segundo a Organização Pan-americana de Saúde (Opas).

O Imip foi convidado pelo Ministério da Saúde este ano para ceder a sua expertise em lidar com a desnutrição infantil. O material vem sendo usado na missão humanitária no maior território indígena do Brasil, que passa por uma grave crise humanitária e sanitária.

A pediatra Lucia Helena G. Rodrigues e a nutricionista Iza Cristina Martins viajaram para Roraima com objetivo de colaborar com as equipes de saúde que atuam na assistência às crianças Yanomami com desnutrição grave. “Cuidar da saúde dos povos indígenas é mais um marco na trajetória do Imip”, afirmou a pediatra.

Acréscimo de açaí na fórmula do leite terapêutico para aumentar a aceitação do produto entre os Yanomami (Foto: Karina Zambrana/MS/OPAS/OMS)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, agradeceu ao Imip em visita que fez no final de março: "Um trabalho que tem como referência o que vem sendo feito pelo Imip. Obrigado, Pernambuco", disse.

As ações de ajuda aos indígenas da Terra Yanomami começaram em 22 de janeiro, após o Governo Federal declarar Emergência de Saúde Pública para enfrentar à desassistência sanitária no território.

Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, cerca de 570 crianças Yanomami morreram de desnutrição e doenças evitáveis nos últimos quatros anos. Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2022, por exemplo, das 4.040 crianças Yanomami que foram monitoradas, 52,2% delas estavam abaixo ou muito abaixo do peso. Em 2021, 56,5% das 4.245 crianças monitoradas no ano estavam abaixo ou muito abaixo do peso.

