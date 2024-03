A- A+

SAÚDE Imip é reconhecido como Centro Formador pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea Instituição é pioneira e única no Brasil a oferecer formação técnica de perfusão cardiovascular com residência

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) divulgou nesta terça-feira (19) que foi reconhecido como Centro Formador pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea (SBCEC). A instituição é pioneira e única no Brasil a oferecer a formação técnica de perfusão cardiovascular com residência. A marca reforça o compromisso com a excelência nas áreas de ensino, pesquisa e assistência médica na área cardiovascular.

De acordo com os critérios da SBCEC, o selo é concedido apenas às instituições que atendem aos mais altos padrões de qualidade e formação técnica na área de perfusão cardiovascular. A conquista reforça a posição do instituto como referência regional e nacional na saúde cardiovascular, contribuindo significativamente para o avanço científico e o cuidado aos pacientes para além da região.

"Desde o começo, quando fundamos o serviço de cirurgia cardíaca adulto do Imip, sempre acreditei na importância da formação de perfusionistas bem preparados. Este reconhecimento é o resultado de um trabalho de dez anos, onde criamos cursos de especialização e estabelecemos uma residência, um modelo inédito no Brasil", conta o médico e atual Superintendente de Ensino e Pesquisa da instituição, Fernando Augusto Figueira.

