Qualificação Imip e Senac ofertam bolsas de estudo no curso Técnico de Enfermagem para pessoas com deficiência São oito vagas oferecidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, está ofertando oito bolsas de estudo 100% para o curso Técnico de Enfermagem.



As vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência e oferecidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).



Para se candidatar, é necessário ser pessoa com deficiência, ter 18 anos ou mais e o ensino médio completo.



Inscrições

Interessados devem se inscrever presencialmente, de 2 a 20 de junho, no setor de seleção do Imip, situado na rua dos Coelhos, número 300, na área central do Recife.



No local, que atenderá no horário comercial, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos:

- RG;

- CPF;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de escolaridade;

- Laudo médico da deficiência (em caso de deficiência auditiva, apresentar audiometria).

Seleção

A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira via análise de documentos e laudo médico, e a segunda por avaliação de habilidade escrita, a partir de produção textual, e dinâmica em grupo.



O resultado será divulgado individualmente, por e-mail ou telefone, através do setor de seleção.



O curso terá duração de 24 meses, na modalidade presencial, no turno da tarde, e será ministrado no Senac Recife, no bairro de Santo Amaro. O início das aulas está previsto para o dia 21 de julho, das 13h às 17h.

"Essa parceria entre o Imip e o Senac reafirma o compromisso de ambas as instituições com a inclusão e a valorização profissional das pessoas com deficiência", afirmou a unidade hospitalar.

