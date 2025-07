Imip Educa oferece cursos gratuitos no período de férias; veja como se inscrever

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip), por meio da plataforma Imip Educa, está com inscrições abertas para cursos gratuitos durante o período de férias, voltados a profissionais e estudantes das áreas de saúde e educação.

As capacitações, oferecidas na modalidade 100% online e com certificação, promovem atualização de conhecimentos em temas importantes para a promoção da saúde, inclusão social e desenvolvimento infantil.

Entre os destaques, está o minicurso “Pilares do Estilo de Vida Saudável”, ministrado pela especialista em Nutrologia e Promoção da Saúde Danielle Seabra, médica graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O curso aborda temas como alimentação, sono, prática de atividade física, manejo do estresse e relações sociais e tem carga horária total de cinco horas.

Outro curso disponível é “Educação em saúde com enfoque na inclusão da pessoa com deficiência”. Com duração de 10 horas, a formação busca capacitar os participantes para atuar de forma mais sensível e qualificada frente à diversidade, explorando aspectos históricos, legais e sociais da deficiência, com destaque para os direitos e práticas acolhedoras voltadas à inclusão nas esferas educacional, esportiva, laboral e lúdica.

A terceira opção é o curso “Desenvolvimento Neuropsicomotor: da avaliação à identificação dos fatores de risco”. Voltado a profissionais da atenção básica e especializada, a capacitação oferece subsídios para avaliação, monitoramento e intervenção no desenvolvimento infantil, considerando sinais de alerta, fatores de risco e estratégias práticas para identificação precoce. Com duração de 10 horas, o conteúdo abrange a integralidade dos sistemas envolvidos no neurodesenvolvimento.

As inscrições e outros cursos estão disponíveis gratuitamente pela plataforma Imip Educa.



