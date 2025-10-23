Imip Educa lança cursos em fisioterapia hospitalar e inteligência artificial na saúde
Plataforma do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira anunciou a abertura de capacitações para profissionais da saúde
O Imip Educa, plataforma de educação digital do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, anunciou a abertura de dois cursos de capacitação voltados para profissionais da saúde.
As novas formações abordam a atuação fisioterapêutica em cirurgias plásticas no ambiente hospitalar e o uso de inteligência artificial na prática clínica.
Leia também
• Outubro Rosa: Imip promove ação de cuidado e relaxamento para pacientes em tratamento
• XXIV Exposição de Artes do Imip une solidariedade e cultura no Museu do Estado de Pernambuco
• Simepe e Imip fecham novo acordo salarial com reajuste progressivo até 2028
O curso “Abordagem Fisioterapêutica em Cirurgias Plásticas no Ambiente Hospitalar (Hands on)” oferece uma imersão prática e teórica sobre o papel do fisioterapeuta no pré e pós-operatório de procedimentos estéticos e reconstrutivos.
Com foco em técnicas atualizadas e protocolos hospitalares, a formação capacita o profissional para atuar de forma segura e eficaz junto à equipe multidisciplinar.
Já o curso “IA para Profissionais da Saúde”, em sua segunda edição, propõe uma introdução ao universo da inteligência artificial, com foco em como essas tecnologias podem apoiar diagnósticos, decisões clínicas e gestão em saúde.
Voltado para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da área, o curso busca desmistificar o uso da IA e preparar os participantes para um futuro mais digital e integrado.
Confira:
Curso: Abordagem Fisioterapêutica em Cirurgias Plásticas no Ambiente Hospitalar (Hands on)
Inscrições: link
Curso: IA para Profissionais da Saúde
Inscrições: link