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Saúde IMIP entrega nesta sexta-feira (28) exames genéticos em mutirão no Centro de Doenças Raras A tecnologia permite obter diagnósticos precisos a partir de coletas simples de sangue ou swab bucal

O Centro de Doenças Raras (CETREIM) do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realizará nesta sexta-feira (28) um mutirão especial para a entrega de 20 laudos do Sequenciamento Completo do Exoma (WES).

A ação, coordenada pela médica Ana Cecília Menezes, tem como meta diminuir o tempo de espera nas respostas sobre os quadros de saúde. O Sequenciamento Completo do Exoma é um exame de alta complexidade que analisa milhares de genes do DNA para identificar mutações responsáveis por doenças raras e alterações no desenvolvimento, como a deficiência intelectual.

Incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em parceria com o Ministério da Saúde, a tecnologia permite obter diagnósticos precisos a partir de coletas simples de sangue ou swab bucal. Com 330 amostras já coletadas até o momento pelo Imip, a iniciativa consolida um avanço histórico no acesso à genética médica avançada e ao tratamento adequado na rede pública de saúde.

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