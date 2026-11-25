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FORMAÇÃO Imip forma primeira turma de projeto que oferece conclusão dos estudos a funcionários Ao todo, 27 colaboradores concluíram etapas do Ensino Fundamental e Médio por meio da EJA, em parceria com o Sesi

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) formou, nesta quarta-feira (25), a primeira turma do Projeto Recomeçar, iniciativa que oferece aos colaboradores da instituição a oportunidade de concluir os estudos por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, 27 funcionários participaram da formação, realizada em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi). Dos concluintes, oito finalizaram o ensino fundamental e 19 concluíram o ensino médio. A solenidade reuniu formandos, familiares e representantes das duas instituições.

Concluíntes durante a cerimônia realizada nesta quarta-feira (25)

Os participantes que terminaram o ensino fundamental foram incentivados a continuar os estudos em 2027, com ingresso no ensino médio.

Formação

O projeto teve início há cerca de nove meses e busca ampliar o acesso à educação entre os trabalhadores do complexo hospitalar. As aulas são oferecidas por meio da parceria com o Sesi.

Durante a cerimônia, a superintendente geral do Imip, Tereza Campos, destacou o esforço dos participantes ao longo do período de formação.

“Há quase nove meses, iniciávamos esse momento e, naquela época, os participantes já entraram neste auditório carregados de emoção e de esforço. Hoje, celebramos a conclusão dessa importante etapa na vida deles. Estamos muito felizes, porque essa é uma conquista deles e também nossa”, afirmou.

O gerente de Unidades do Sesi-PE, Márcio Borba, também comentou os resultados da parceria e a decisão dos funcionários de retomar os estudos.

“É uma grande satisfação para nós vivenciar um momento como esse, porque estamos celebrando a conquista de homens e mulheres que decidiram investir na educação e seguir em frente na construção de seus projetos de vida”, disse.

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