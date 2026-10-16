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HOMENAGEM Imip homenageia legado de Antonio Carlos Figueira com inauguração de busto no Recife Solenidade no Hospital Pedro II acontece na segunda-feira (19), data em que o médico comemoraria aniversário

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realiza, na próxima segunda-feira (19), às 15h30, uma cerimônia em homenagem ao médico e gestor Antonio Carlos Figueira (1960–2023).



Durante o ato, será inaugurado um busto em sua memória no Pátio dos Espelhos D'Água, no Hospital Pedro II, na área central do Recife. A solenidade, marcada para a data de seu aniversário, reunirá familiares, autoridades e lideranças institucionais.



A homenagem presta tributo à trajetória do pediatra, que dedicou grande parte da carreira ao Imip, onde atuou como superintendente (1999–2008) e presidente (2008–2010).

Em sua gestão, liderou marcos como a restauração e reabertura do Hospital Pedro II, concluída em 2010, e a criação da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em 2005.



Na gestão pública, Antonio exerceu cargos de secretário de Saúde (2011–2014) e secretário-chefe da Casa Civil do estado (2015–2017).



Falecido em dezembro de 2023, o gestor também recebeu, em agosto de 2026, uma homenagem in memoriam do Ministério da Saúde, em Brasília, em reconhecimento do seu trabalho pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço

Evento: Solenidade de inauguração do busto de Antonio Carlos Figueira

Data: Segunda-feira (19)

Horário: 15h30

Local: Pátio dos Espelhos D’Água, IMIP / Hospital Pedro II

Endereço: Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista, Recife (PE)

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