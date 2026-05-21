Qui, 21 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONSCIENTIZAÇÃO

Imip inaugura Banco Vermelho em ação de combate ao feminicídio na manhã desta sexta-feira (22)

Inauguração integra movimento do Instituto Banco Vermelho e tem o objetivo de prevenir o crime de feminicídio

Reportar Erro
ImipImip - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip) vai inaugurar, na manhã desta sexta-feira (22), às 10h30, na Praça da Santa, no interior da unidade de saúde, o Banco Vermelho, símbolo nacional de conscientização e de combate à violência contra a mulher.

Leia também

• Cais de Santa Rita recebe campanha de enfrentamento à violência sexual

• Lula: Currículo escolar deve incluir conteúdo voltado ao combate à violência contra a mulher

• Compesa emite faturas com mensagens de combate à violência doméstica e telefones para denúncia

A instalação faz parte do movimento criado pelo Instituto Banco Vermelho, iniciativa das recifenses Andrea Rodrigues e Paula Limongi, e tem como objetivo principal chamar a atenção da população para a prevenção do feminicídio, estimulando também reflexões, acolhimento e denúncia.

Com a participação de representantes institucionais, rede de apoio, autoridades e sociedade civil, o evento reforça a importância da atuação conjunta entre saúde, educação, assistência social, direitos humanos e segurança pública no enfrentamento à violência contra a mulher.

Além do simbolismo, o banco traz, inscrito nele, informações sobre canais oficiais de ajuda, como o Ligue 180 e o 190.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter