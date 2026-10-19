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Legado Imip inaugura busto e rende homenagens a Antonio Carlos Figueira, ex-presidente do hospital Ex-gestor, que faleceu em 23 de dezembro de 2023, deixou legado na saúde pública e formação de profissionais da saúde

Em uma solenidade repleta de amigos, familiares, autoridades, lideranças institucionais e funcionários, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) inaugurou o busto em homenagem ao médico e gestor Antonio Carlos Figueira, que completaria 66 anos nesta segunda-feira (19). O monumento se encontra no Pátio dos Espelhos D’Água, no Hospital Pedro II, no Recife.

A cerimônia teve como objetivo reconhecer a trajetória e o legado de Antonio Figueira, que, entre outras atribuições, exerceu os cargos de superintendente (1999-2008) e presidente do Imip (2008-2010), além de secretário de Saúde de Pernambuco (2011-2014) e secretário-chefe da Casa Civil de Pernambuco (2015-2017).

Legado

Irmão de Antonio Figueira e atual diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, Fernando Figueira ressaltou o lado visionário do parente e celebrou o aniversário.

“Estamos comemorando o que seriam os 66 anos de Antonio Carlos Figueira, o meu irmão. Um homem que teve a capacidade de vislumbrar sempre um futuro e estar à frente do tempo”, exaltou.

Em seguida, Fernando se posicionou diante do compromisso de dar continuidade ao legado de Antonio Figueira, que ficou marcado pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), assistência à população e formação de novos profissionais de saúde.

Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde e irmão de Antonio, Fernando Figueira reafirmou compromisso com o legado do ex-gestor de saúde - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Hoje, o nosso compromisso, enquanto irmão, família, enquanto instituição, é sempre garantir que a gente possa manter a visão de Antonio, que foi uma pessoa que nunca faltou, assim como Guimarães Rosa falava: ‘o que a vida quer da gente é coragem’. Nunca faltou coragem para que ele tivesse lado, e é isso que a gente tem que honrar o nome dele”, concluiu Fernando Figueira.

Impressionada com a quantidade de pessoas que foram prestigiar o momento, a presidente do IMIP, Silvia Rissin, relembrou os momentos ao lado do antigo chefe e destacou a capacidade de liderança de Antonio Figueira

“Para nós que trabalhamos com ele, a emoção é ainda maior. Antonio Carlos era um chefe que nos dava prazer de trabalhar juntos. Ele era exigente, não podia faltar nada ou deixar algum trabalho incompleto, mas ele era aquele mentor, aquela pessoa que nos mostrava o caminho e nos dava a mão para alcançarmos o objetivo”, lembrou.



Também ressaltando a dedicação à saúde pública de Antonio Carlos Figueira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, iniciou a fala citando alguns exemplos do legado do ex-gestor.

“A criação da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e a reforma do Hospital Pedro II são exemplos concretos dessa trajetória de persistência, honradez e de preserverar naquilo que sonhava e acreditava”, destacou.

Compromissos

Em seguida, concluiu que o trabalho de Figueira permitiu reunir assistência, ensino e pesquisa colocando a serviço das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam.





“Antonio Carlos Figueira foi um homem que dedicou sua vida à saúde pública, ao cuidado com as pessoas e ao fortalecimento do SUS", disse a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco



“É assim que ajudamos o legado de Figueira: apoiando que a ciência chegue ao leito do hospital, melhore o diagnóstico e contribua para o tratamento e leve esperança para as famílias brasileiras. Homenagear Figueira é também reafirmar os valores que orientaram sua vida: compromisso com a saúde pública, o conhecimento e as pessoas”, disse a ministra Luciana Santos.

Amigo de Antonio Carlos Figueira, o diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, esteve presente no cerimônia e destacou o compromisso do médico com o setor público.

“Sinto muito honrado em estar participando dessa homenagem ao meu amigo Antonio Carlos Figueira, que muito fez para engrandecimento do Imip, emprestou sua biografia ao setor público, secretário de Saúde Pernambuco, de forma que essa é mais que uma homenagem merecida”, ressaltou.

A Presidente do IMIP, Silvia Rissin, ao lado do diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliese, posam ao lado do busto de Antonio Carlos Figueira - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Também estiveram presentes no evento o superintendente de Ensino e Pesquisa do Imip, Eduardo Jorge; a presidente do Imip, Silvia Rissin; a superintendente Geral do Imip, Tereza Campos; o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales; o senador Humberto Costa; o prefeito do Recife, Victor Marques; e a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.



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