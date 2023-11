A- A+

Saúde IMIP inaugura espaço pioneiro para reabilitação de pacientes com dificuldades de locomoção Os serviços do Laboratório de Marcha serão oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) inaugura, nesta quarta-feira (29), às 15h, o Laboratório de Marcha. Com foco na reabilitação intensiva da marcha, o projeto é considerado pioneiro e um marco na reabilitação física e motora em Pernambuco.

De acordo com a instituição médica, o laboratório busca proporcionar recursos de alta tecnologia para a população com deficiência física, sejam adultos ou crianças, e promover a recuperação funcional, melhorando a qualidade de vida do paciente. O serviço será oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo considerado pioneiro em Pernambuco, e um dos primeiros na região Nordeste.

Como explica a diretora multiprofissional do IMIP, Larissa Viana, a marcha pode ser afetada por uma variedade de patologias e condições clínicas, resultando em alterações no padrão de andar. “Essas mudanças podem ter um impacto adverso nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da vida do indivíduo”, frisa. Reconhecendo tal necessidade, o Laboratório de Marcha oferecerá tratamento intensivo e inovador para pacientes com dificuldades de locomoção.

O espaço adotará uma abordagem multidisciplinar e integrada, utilizando tecnologia avançada para realizar avaliações precisas e personalizadas do padrão de marcha de cada paciente. Entre as ações previstas estão o uso de câmeras de captura de movimento e aparelhos de eletromiografia de superfície.

Segundo o IMIP, ao se submeter a um tratamento intensivo, que inclui o uso de esteiras com suspensão de peso, os pacientes do Laboratório de Marcha terão a oportunidade de alcançar uma recuperação mais rápida e otimizada.

“O foco do serviço é restaurar a independência funcional e melhorar a qualidade de vida, atendendo a uma variedade de condições, como doenças neurológicas (AVC, doença de Parkinson, paralisia cerebral), pós-operatório de cirurgias de membros inferiores e amputações”, destacou a coordenadora do Centro de Reabilitação do Instituto de Medicina Integral, Marcela Oliveira.

Ainda de acordo com a instituição, o tempo estimado para o tratamento é de dois meses. O procedimento inclui sessões de reabilitação cinco vezes por semana. O IMIP ressalta, ainda, que a iniciativa reforça o compromisso da organização em oferecer tratamentos de ponta para a população. Um dos objetivos é, justamente, alavancar a tecnologia para promover a saúde, a independência funcional e a qualidade de vida daqueles que enfrentam desafios de mobilidade.

