MOBILIZAÇÃO Dia das Crianças: Imip inicia campanha de arrecadação de brinquedos na próxima segunda Objetivo da campanha é conseguir brinquedos para comemorar o Dia das Crianças e oferecer momentos de alegria e acolhimento aos pacientes internados

Começa na próxima segunda-feira (25) a campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). As doações poderão ser feitas até 4 de outubro.



O objetivo da iniciativa é conseguir brinquedos para celebrar e oferecer momentos de alegria e acolhimento aos pacientes internados.

A ação pretende reunir cerca de três mil brinquedos novos ou em bom estado, que estejam limpos e higienizados. Não é necessário fazer embalagem.



A arrecadação conta com pontos de coleta na Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP (FAF).

Segundo o Imip, as empresas e grupos interessados em apoiar a causa podem entrar em contato com a FAF pelo telefone (81) 2122-4704 ou através do perfil no Instagram @faf_oficial, para viabilizar as doações.

Para garantir a segurança das crianças, não serão aceitos itens como bolas, pelúcias, brinquedos com pontas ou que façam alusão a armas.



De acordo com o hospital, a campanha reforça o compromisso do IMIP em cuidar não apenas da saúde física, mas também do bem-estar emocional e psicológico das crianças hospitalizadas.

Em 2024, a mobilização da comunidade pernambucana foi tão significativa que os brinquedos arrecadados foram suficientes para presentear os pequenos tanto no Dia das Crianças quanto no Natal.





Com informações da assessoria.

