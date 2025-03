A- A+

SOLIDARIEDADE Imip inicia campanha de arrecadação de Imposto de Renda para revitalizar Hospital Geral de Pediatria Doação pode ser feita no ato da declaração ou restituição do Imposto de Renda; veja o passo a passo de como contribuir

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) iniciou a campanha de arrecadação do Imposto de Renda, cujo valor será destinado para a revitalização do Hopsital Geral de Pediatria (HGP), responsável pelo atendimento de mais de 11 mil crianças e adolescentes atendidos pelo Imip.

A declaração deverá ser relizada entre os dias 17 de março e 30 de maio. O doador não pagará imposto a mais e nem terá a restituição diminuída.

O HGP realiza atendimentos de crianças e adolescentes de todo o Estado, além de outras regiões do Brasil. Com o valor arrecadado através do IR, o Imip pretende dar andamento ao projeto "Tecendo Caminhos para Proteção de Crianças e Adolescentes", que visa a reforma do 3º e 4º andar da unidade de saúde, ampliando o conforto para os pacientes e seus acompanhantes.

Além disso, o projeto irá oferecer oficinas de costura, estamparia e customização para capacitar mães, pais e responsáveis, gerando oportunidade de renda para as famílias.

Qualquer pessoa física, que tenha imposto a pagar ou restituição a receber, poderá doar diretamente no programa de Imposto de Renda.

O doador poderá destinar até 3% do imposto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). Este fundo é criado pelos municípios com o objetivo de financiar políticas, programas e ações voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Saiba como doar:

1 - Em "Opção pela Tributação", escolha a declaração completa, "Por Deduções Legais";

2 - Após preencher seus dados, colocar sua renda e até eventuais doações efetuadas no ano passado, bens e outras informações, clique em "Fichas de Declaração” e escolha a opção "Doações Diretamente da Declaração";

3 - Dentro da aba "Criança e Adolescente ", clique em "novo";

4 - Chegou a hora de escolher o fundo que será beneficiado. Você escolhe o "Fundo Municipal UF Pernambuco, Recife". No "valor disponível para doação", o próprio programa indica o limite disponível para doação. Escolha o valor, digite no espaço e clique em "OK";

5 - Ao confirmar o valor, o programa emitirá o “Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)”. Em "imprimir", clique na opção "DARF- Doações Diretamente na Declaração - ECA" e clique em "OK " para imprimir;

6 - Envie o comprovante do DARF para o e-mail: [email protected]. Somente assim você poderá concluir sua doação.

Os interessados em realizar a doação podem entrar em contato através dos números (81) 2122.4704 ou (81) 97340.2659 para mais informações.

