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RECIFE Imip inicia campanha de doações e arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças Parceria com a Fundação Alice Figueira busca superar a marca de mil brinquedos destinados aos pacientes infantis

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), em parceria com a Fundação Alice Figueira (FAF), iniciou a campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças.

Em 2026, a iniciativa pretende superar a marca de mil itens, que serão destinados aos pequenos pacientes atendidos pela instituição, com o objetivo de proporcionar momentos de alegria durante a internação e o atendimento ambulatorial.

A campanha busca contribuir para a humanização da assistência e tornar mais leve a rotina das crianças no ambiente hospitalar.

De acordo com a coordenadora da pediatria do Imip, Tereza Rebecca Lima, atividades lúdicas e o contato com brinquedos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade durante o tratamento, além de favorecer uma experiência hospitalar mais acolhedora.

“Isso torna a experiência hospitalar mais leve e humanizada e beneficia a recuperação da criança”, afirma a pediatra.

As doações podem ser realizadas por pessoas físicas e empresas parceiras. Para participar, é necessário entregar brinquedos novos ou em bom estado de conservação no ponto de arrecadação da FAF, localizado no Prédio Pedro II, dentro do complexo do Imip.

A campanha recebe itens que sejam adequados ao uso pelas crianças assistidas pela instituição.

Por questões de segurança, não serão aceitos brinquedos como bolas, pelúcias, itens com pontas ou que façam alusão a armas.

Para obter outras informações sobre as doações, empresas e grupos interessados em contribuir podem entrar em contato com a FAF pelo perfil no Instagram ou pelos seguintes telefones: (81) 2122-4704 / 2122-4715.

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