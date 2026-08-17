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SAÚDE e IA Imip lança Iara, assistente virtual com IA para tirar dúvidas sobre saúde infantil; saiba como usar Ferramenta utiliza exclusivamente o conteúdo científico do livro "Conversando com o Pediatra" para responder a questionamentos no WhatsApp com informações confiáveis

Pais, mães, cuidadores e profissionais de saúde agora contam com uma nova ferramenta para tirar dúvidas sobre saúde infantil por meio de informações confiáveis.

Iara, a assistente virtual com inteligência artificial disponibilizada pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), em parceria com a Raras.org, utiliza exclusivamente o conteúdo científico do livro “Conversando com o Pediatra” para responder a dúvidas por meio do WhatsApp, em texto e áudio.

Para começar a interação com a assistente virtual, basta salvar o número +55 11 93621-3817 na agenda de contatos do celular e iniciar o diálogo por meio do WhatsApp.

Gratuita, a ferramenta funciona 24 horas por dia e foi desenvolvida para ampliar o acesso à informação de qualidade, sem substituir a consulta médica, permitindo que as informações do livro sejam consultadas de forma rápida e prática diretamente pelo WhatsApp.

Iara

A ferramenta responde a perguntas em texto e áudio utilizando apenas a base científica da publicação, oferecendo informações em linguagem simples e acolhedora para facilitar a compreensão dos temas relacionados à saúde infantil.

Lançado em 4 de março de 2026 e disponível no Repositório Institucional Hígia do Imip, o livro foi idealizado para aproximar o conhecimento científico da população, reunindo orientações sobre os principais temas relacionados à saúde de bebês, crianças e adolescentes em linguagem simples e acessível.

Organizada pelos doutores Otelo Schwambach, Jailson de Barros Correia, Magda Carneiro-Sampaio e João Guilherme Bezerra Alves, com apoio do Imip, a obra reúne informações sobre doenças frequentes na infância, desenvolvimento infantil, hábitos saudáveis, aspectos emocionais e direitos da criança e do adolescente, além de contar com a colaboração de especialistas de diferentes áreas e de familiares na construção do conteúdo.

O Imip reforçar que apesar da qualidade dass orientações disponibilizadas, elas não substituem a avaliação ou a consulta com um médico.

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