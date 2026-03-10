Imip lança projeto de atualização científica para estudantes de saúde; saiba como se inscrever
Iniciativa "Educa Talks" terá 10 encontros mensais com foco em casos clínicos e diabetes; primeira edição acontece neste sábado (14)
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) lança, no próximo sábado (14), o projeto Imip Educa Talks.
A iniciativa é voltada para estudantes de graduação e residentes de diversas áreas como medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia e fármacia.
O projeto consiste em dez encontros mensais temáticos, realizados sempre das 9h às 12h, no Auditório Alice Figueira.
O objetivo é promover a integração entre os cursos e o desenvolvimento de habilidades clínicas por meio de palestras e discussões de casos reais com especialistas renomados da instituição.
A programação abrange temas fundamentais da prática hospitalar, incluindo imunizações, hipertensão arterial, diabetes, arboviroses, entre outros.
Segundo o Imip, a metodologia será interativa, utilizando ferramentas como quizzes e debates para estimular a participação ativa dos alunos.
Para os interessados, o investimento é de R$ 200. As inscrições e o cronograma completo das palestras estão disponíveis no site oficial do projeto. Cada encontro tem capacidade limitada a 100 participantes.