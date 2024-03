A- A+

SAÚDE Imip, no Recife, oferece curso online e gratuito com técnicas sobre amamentação Iniciativa é voltada para gestantes, rede de apoio, acadêmicos e profissionais de saúde

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está oferecendo de forma gratuita e online o curso "Amamentação: empoderar a família, alimentar a vida". A iniciativa é realizada através da plataforma Imip Educa e busca capacitar gestantes, mães, rede de apoio, acadêmicos e profissionais de saúde no suporte adequado à amamentação.

O curso é 100% online, com carga horária de 10h e certificado. Para participar, se inscreva aqui.

Dentro da programação, serão abordados temas como a compreensão dos benefícios do ato, as melhores técnicas e os desafios relacionados ao manejo do aleitamento materno, fisiologia da lactação, aspectos emocionais e estratégias para situações específicas, como prematuridade e retorno ao trabalho.

As aulas são ministradas pela médica e coordenadora do Banco de Leite Humano do Imip, Vilneide Braga, e pela mestra em Saúde Materno-Infantil, pós-graduada em Aleitamento Materno e gerente de Enfermagem do Banco de Leite Humano do Imip, Sandra Hipólito.

"O curso traz bases para um início exitoso da amamentação e também é importante para todos que servem como assistência, sendo o elo, o apoio e a proteção dessa mulher que deseja amamentar, mas que tem medo do processo. Vamos todos juntos ser co-responsáveis pelo aumento da prevalência do aleitamento materno e pelo sucesso da amamentação", enfatiza a médica Vilneide Braga.

