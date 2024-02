A- A+

Recife Imip oferece bolsas de estudo gratuitas no curso técnico de enfermagem para pessoas com deficiência Inscrições começam nesta sexta-feira (1º) e seguem até o dia 8 de março

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, está ofertando sete bolsas gratuitas no curso técnico de enfermagem. As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência.

As inscrições começam nesta sexta-feira (1º) e seguem até o dia 8 de março, de modo presencial, no setor de seleção do Imip, que está localizado na rua dos Coelhos, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e apresentar laudo médico que comprove a deficiência.

Para pessoas com deficiência auditiva, é necessário levar audiometria. O candidato também deve apresentar cópia do RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira será uma avaliação dos documentos e laudo médico, e a segunda uma avaliação de habilidade escrita (produção textual) e dinâmica em grupo.

De acordo com o Imip, serão ofertadas sete vagas por semestre. O início das aulas está previsto para o dia 25 de março, no turno da manhã, das 8h às 12h.

O curso técnico em Enfermagem possui carga horária de 1.700h e duração de dois anos. A formação é oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Veja também

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Secretário-geral da ONU 'condena' mortes durante entrega de ajuda em Gaza