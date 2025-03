A- A+

SAÚDE Imip oferece tratamento de reabilitação para pessoas com sequelas de AVC; saiba mais Pacientes devem ter mais de 18 anos e histórico de AVC entre seis meses e dois anos

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, convoca a população para participar do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas).

A iniciativa oferece 70 vagas para o tratamento de reabilitação para pacientes maiores de 18 anos que apresentam sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há, no mínimo, seis meses e, no máximo, dois anos.

Os interessados podem se inscrever pelo telefone (81) 3049-7649 ou por meio do link disponibilizado pelo programa. O prazo de inscrição vai até o mês de julho.

O programa oferece vagas para início imediato, e os pacientes terão acesso a tratamentos em fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

