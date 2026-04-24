Imip orienta sobre prevenção da hipertensão e reforça importância de hábitos saudáveis

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Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que ocorre neste domingo (26), o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) alerta para a importância do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis como principais estratégias para evitar a doença, considerada um dos maiores fatores de risco para problemas cardiovasculares.



De acordo com o cardiologista do IMIP, Dr. Cristiano Berardo, a hipertensão arterial costuma evoluir de forma silenciosa, o que reforça a necessidade de acompanhamento regular.

“Muitas vezes, o paciente não apresenta sintomas, e a pressão elevada só é identificada em consultas de rotina ou quando já há alguma complicação. Por isso, medir a pressão periodicamente é uma medida simples, mas essencial”, explica.



Segundo o especialista, além do monitoramento, mudanças no estilo de vida têm impacto direto na prevenção e no controle da doença.

Entre as principais recomendações estão a hidratação adequada e a redução do consumo de bebidas açucaradas, o controle do peso corporal e a adoção de uma alimentação baseada em alimentos naturais.



“Uma dieta rica em frutas, verduras e com baixo teor de sal e gordura ajuda a proteger o sistema cardiovascular. Por outro lado, alimentos ultraprocessados devem ser evitados, pois contribuem para o aumento da pressão”, orienta.



A prática regular de atividade física também é destacada como um dos pilares do cuidado.



“Exercícios como caminhada ou esportes melhoram a circulação, ajudam no controle do peso e reduzem a pressão arterial ao longo do tempo. Manter vínculos sociais, reduzir o estresse e evitar hábitos como o consumo de álcool, tabaco e o uso excessivo de telas são medidas que contribuem para o equilíbrio geral do organismo”, completa.



Instituída com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a doença, a data reforça a promoção de campanhas educativas e no acompanhamento contínuo da população.



No IMIP, o cuidado é orientado pela integralidade, com ações que envolvem prevenção, diagnóstico e tratamento, buscando reduzir o impacto das doenças cardiovasculares, principais causas de morte no país nas últimas décadas.

“O controle da hipertensão começa, muitas vezes, fora do consultório, com escolhas cotidianas. Pequenas mudanças, quando mantidas ao longo do tempo, fazem diferença significativa na saúde”, conclui o médico.



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